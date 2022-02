รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 63 ห้องนอน

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมคูณ สุขุมวิท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมคูณ สุขุมวิท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Koon Hotel Sukhumvit is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Kuun Hotel สร้างขึ้นในปี 2560 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่โดดเด่นของกรุงเทพฯ และเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง ห่างออกไปเพียง 15 กม. โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมคูน มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาไฟ แขกสามารถเลือกห้องพักได้จาก 90 ห้อง ทุกห้องมีบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน ห้องฟิตเนส, สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สวนของโรงแรมเป็นสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย Kuun Hotel คือตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยการเข้าพักที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง