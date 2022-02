Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Varivana Resort Koh Phangan Varivana Resort Koh Phangan zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Als u op zoek bent naar een gunstig gelegen accommodatie in Koh Phangan, kijk dan niet verder dan Varivana Resort Koh Phangan. Vanaf hier kunnen gasten genieten van alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Bij Varivana Resort Koh Phangan zorgen de uitstekende service en superieure faciliteiten voor een onvergetelijk verblijf. Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfaciliteiten als gratis wifi, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, post. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. U kunt de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van het overloopzwembad op het dak, de spa, de fiets, de bezienswaardigheden, het restaurant op het dak en de bar. Ontdek een boeiende mix van professionele service en een breed scala aan faciliteiten in het Varivana Resort Koh Phangan.

Voorzieningen / functies De kamerfaciliteiten omvatten een luxe kingsize pocketveringbed, Eco Pure-voorzieningen van ELOURA Australia, een 40-inch smart-tv en een ruim privébalkon. Er is gratis vervoer heen en terug tussen de pier van Thong Sala en het resort Varivana.

