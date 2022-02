Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にバリバナリゾートパンガン島 直接連絡し、 バリバナリゾートパンガン島が直接支払いを回収します。

あなたが探しているのがパンガン島の便利な場所にある物件であるなら、バリバナリゾートパンガン島を探すだけです。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 Varivana Resort Koh Phanganでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、郵便サービスなどの館内機能を利用できます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。終日、インフィニティ屋上プール、スパ、自転車、観光、屋上レストラン、バーのリラックスした雰囲気をお楽しみいただけます。バリバナリゾートパンガン島で、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。

アメニティ/機能 客室設備には、豪華なポケットスプリングキングサイズベッド、ELOURA Australiaのエコピュアアメニティ、40インチのスマートテレビ、広々としたプライベートバルコニーがあります。トンサラ桟橋とバリバナリゾート間の無料往復トランスファーを提供しています。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい バリバナリゾートパンガン島ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す バリバナリゾートパンガン島 すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

Hotel Offer Brochure