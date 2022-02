Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Varivana Resort Koh Phangan , und Varivana Resort Koh Phangan wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Wenn Sie nach einer günstig gelegenen Unterkunft in Koh Phangan suchen, sind Sie im Varivana Resort Koh Phangan genau richtig. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im Varivana Resort Koh Phangan sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Die Gäste können Vor-Ort-Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung und Postservice genießen. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre des Infinity-Pools auf dem Dach, des Spas, des Fahrrads, der Sehenswürdigkeiten, des Dachrestaurants und der Bar genießen. Entdecken Sie im Varivana Resort Koh Phangan eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette an Annehmlichkeiten.

Ausstattung / Ausstattung Zur Zimmerausstattung gehören ein luxuriöses Kingsize-Taschenfederbett, Eco Pure-Pflegeprodukte von ELOURA Australia, ein 40-Zoll-Smart-TV und ein geräumiger privater Balkon. Ein kostenloser Hin- und Rücktransfer zwischen dem Thong Sala Pier und dem Varivana Resort wird angeboten.

