The Sea Koh Samui Beachfront Resort & Spa 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный бутик-отель The Sea Koh Samui & Residences расположен в прекрасном районе Банг-По, в удобном месте среди пляжей, достопримечательностей и романтического центра Самуи. Этот 4-звездочный отель расположен в 10 км от центра города, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Также, в непосредственной близости находятся Высокоскоростные паромы Ломпрая, Гольф-курорт Сантибури, Пляж Мэнам. Курортный бутик-отель и резиденция Sea Koh Samui также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Самуи еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, почтовые услуги, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток и зеркало, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как каноэ, прокат снаряжения для водных видов спорта, джакузи, частный пляж, фитнес-центр. Независимо от цели вашего визита в Самуи отель The Sea Koh Samui Boutique Resort & Residences является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный The Sea Koh Samui Beachfront Resort & Spa 4 звезд , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Sea Koh Samui Beachfront Resort & Spa 4 звезд СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.

Изображения меню еды