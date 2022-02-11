苏梅岛海滨度假村及水疗中心 - Samui Sandbox Hotel

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The Sea Koh Samui Boutique Resort & Residences 位于美丽的 Bang Por 地区，在苏梅岛的海滩、观光和浪漫中心享有优越的地理位置。这家 4 星级酒店距离热闹的城市 10. 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。对于那些想要冒险的人来说，Lomprayah 高速渡轮、Santiburi 高尔夫度假村、湄南海滩只是游客可以使用的一些景点。苏梅岛海精品度假村及公寓酒店的一流设施和优质服务会让您的入住变得更加愉快。为了客人的舒适和便利，酒店在所有客房提供免费无线网络连接、邮政服务、24 小时保安、每日客房清洁服务、礼品/纪念品商店。此外，所有客房均配备各种舒适设施。许多客房甚至提供液晶电视/等离子屏幕、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品、镜子，以取悦最挑剔的客人。无论您是健身爱好者，还是只想在辛苦一天后寻找放松的方式，独木舟、水上运动设备租赁、热水浴池、私人海滩、健身中心等一流的娱乐设施将为您带来无限乐趣。无论您出于何种原因来访苏梅岛，苏梅岛海精品度假村及公寓都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。