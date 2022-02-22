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Удобно расположенный в Банг-По, The Passage Samui Villas & Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Банг-По. одно из самых популярных мест города. Всего в 24 км от этого 5-звездочного отеля легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 50 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру услуг, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, которые можно найти в некоторых номерах. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая площадку для бадминтона, каноэ, частный пляж, открытый бассейн, спа. The Passage Samui Villas & Resort - это умный выбор для путешественников на Самуи, предлагая каждый раз расслабленное и беззаботное пребывание.