Hotel Refund Policy • If guests do not receive Thailand Pass. The hotel will issue a full refund for the reservation after the deduction of 3% for the transaction fee. • If guests do not check-in on the reservation date (No Show) a 100% penalty fee will be charged to the reservation and there will be no refund issued.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 2 Adults Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями 33 m² ฿19,300 - 5 Day Test & Go ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi Максимум 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi Максимум 2 Adults Garden Villa 43 m² ฿22,300 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿6,850 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi Максимум 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi Максимум 2 Adults Beachfront Pool Villa 110 m² ฿52,800 - 5 Day Test & Go ฿12,950 - 1st Day Test & Go ฿12,950 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi Максимум 4 Adults Вилла с 2 спальнями и бассейном 150 m² ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿17,750 - 1st Day Test & Go ฿17,750 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Интернет - Wi-Fi

Удобно расположенный в Банг-По, The Passage Samui Villas & Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Банг-По. одно из самых популярных мест города. Всего в 24 км от этого 5-звездочного отеля легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 50 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру услуг, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, которые можно найти в некоторых номерах. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая площадку для бадминтона, каноэ, частный пляж, открытый бассейн, спа. The Passage Samui Villas & Resort - это умный выбор для путешественников на Самуи, предлагая каждый раз расслабленное и беззаботное пребывание.

