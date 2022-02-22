SAMUI TEST & GO

The Passage Samui Villas & Resort - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.3
оценка с
232
Обновление February 22, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Passage Samui Villas & Resort в приоритетном порядке, и The Passage Samui Villas & Resort будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

• If guests do not receive Thailand Pass. The hotel will issue a full refund for the reservation after the deduction of 3% for the transaction fee. • If guests do not check-in on the reservation date (No Show) a 100% penalty fee will be charged to the reservation and there will be no refund issued.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults
Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями 33
฿19,300 - 5 Day Test & Go
฿6,200 - 1st Day Test & Go
฿6,200 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 2 Adults
Plunge Pool Villa 43
฿31,800 - 5 Day Test & Go
฿8,750 - 1st Day Test & Go
฿8,750 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 2 Adults
Garden Villa 43
฿22,300 - 5 Day Test & Go
฿6,850 - 1st Day Test & Go
฿6,850 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 2 Adults
Plunge Pool Villa 43
฿31,800 - 5 Day Test & Go
฿8,750 - 1st Day Test & Go
฿8,750 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 2 Adults
Beachfront Pool Villa 110
฿52,800 - 5 Day Test & Go
฿12,950 - 1st Day Test & Go
฿12,950 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 4 Adults
Вилла с 2 спальнями и бассейном 150
฿61,500 - 5 Day Test & Go
฿17,750 - 1st Day Test & Go
฿17,750 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi

Удобно расположенный в Банг-По, The Passage Samui Villas & Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Банг-По. одно из самых популярных мест города. Всего в 24 км от этого 5-звездочного отеля легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 50 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру услуг, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, которые можно найти в некоторых номерах. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая площадку для бадминтона, каноэ, частный пляж, открытый бассейн, спа. The Passage Samui Villas & Resort - это умный выбор для путешественников на Самуи, предлагая каждый раз расслабленное и беззаботное пребывание.

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Адрес / Карта

57/6-7 Moo 5, Angthong ,Surat Thani, Bang Por, Koh Samui, Thailand, 84140

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