Ретрит Хаолак Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

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Курортный отель Retreat Khaolak расположен в районе Пакаранг. Это идеальное место для знакомства с Као Лаком и его окрестностями. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь богатством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле в Као Лаке. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть шкаф, полотенца, вешалка для одежды, тапочки и дополнительный туалет, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Удобства для отдыха включают сноркелинг, открытый бассейн и сад. The Retreat Khaolak Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.