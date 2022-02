เดอะ รีทรีต เขาหลัก รีสอร์ท - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดอะ รีทรีต เขาหลัก รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในปะการัง จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ไม่มีใครเทียบเท่าในเขาหลักแห่งนี้ ที่พักนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีตู้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ราวแขวนเสื้อผ้า รองเท้าแตะ ห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ ณ ที่พัก ได้แก่ ดำน้ำตื้น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ เดอะ รีทรีต เขาหลัก รีสอร์ท สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน เขาหลัก

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง