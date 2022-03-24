KRABI TEST & GO

Софитель Краби Фокитра Гольф и Спа Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2
оценка с
797
Обновление March 24, 2022
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Гольф- и спа-курорт Sofitel Krabi Phokeethra (SHA Plus +) расположен на пляже Клонг Муанг, в нескольких минутах езды от пляжа Ао Нанг, популярного туристического города Краби. Пятизвездочный отель окружен тропическим лесом. Из номеров открывается вид на джунгли, известняковые скалы и море. Гости комплексного курорта имеют доступ к трем ресторанам, пяти барам, большому бассейну, кулинарной школе, эксклюзивному лаунджу с библиотекой, фитнес-центру, спа, турецкой бане, детской игровой площадке, конференц-залам, а также ряду пляжных мероприятий на открытом воздухе и специализированные туры. Индивидуальные свадебные пакеты также являются особенностью этого экзотического пляжного курорта. Чтобы продолжить бронирование, введите дату прибытия и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

Удобства / Особенности

  • 6,000 SQM Free form Swimming Pool
  • 9 Holes Golf Course
  • Wibit Floating Water Game
  • 4 Luxury Speed Boat
  • Club-millesime
  • Crystal Clear beach at Hong Island 10 minutes away.
  • So SPA with L’Occitane
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Адрес / Карта

200 MOO 3 T. NONGTALAY, A. MUANG, Klong Muang, Krabi, Thailand, 81180

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