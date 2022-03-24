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Гольф- и спа-курорт Sofitel Krabi Phokeethra (SHA Plus +) расположен на пляже Клонг Муанг, в нескольких минутах езды от пляжа Ао Нанг, популярного туристического города Краби. Пятизвездочный отель окружен тропическим лесом. Из номеров открывается вид на джунгли, известняковые скалы и море. Гости комплексного курорта имеют доступ к трем ресторанам, пяти барам, большому бассейну, кулинарной школе, эксклюзивному лаунджу с библиотекой, фитнес-центру, спа, турецкой бане, детской игровой площадке, конференц-залам, а также ряду пляжных мероприятий на открытом воздухе и специализированные туры. Индивидуальные свадебные пакеты также являются особенностью этого экзотического пляжного курорта. Чтобы продолжить бронирование, введите дату прибытия и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.