KRABI TEST & GO

ソフィテルクラビフォキースラゴルフアンドスパリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2

797レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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ソフィテルクラビフォキースラゴルフアンドスパリゾート（SHA Plus +）は、クロンムアンビーチに位置し、人気のクラビ観光地であるアオナンビーチから車ですぐです。 5つ星の宿泊施設は熱帯林に囲まれており、客室からはジャングル、石灰岩の崖、海のさまざまな景色を眺めることができます。総合リゾートにご宿泊のお客様は、3つのレストラン、5つのバー、大きなスイミングプール、料理学校、専用ライブラリラウンジ、フィットネスセンター、スパ、トルコ式バス、子供の遊び場、会議施設、さまざまな屋外ビーチアクティビティをご利用いただけます。と専門ツアー。カスタマイズされたウェディングパッケージも、このエキゾチックなビーチサイドリゾートの特徴です。予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。

アメニティ/機能

  • 6,000 SQM Free form Swimming Pool
  • 9 Holes Golf Course
  • Wibit Floating Water Game
  • 4 Luxury Speed Boat
  • Club-millesime
  • Crystal Clear beach at Hong Island 10 minutes away.
  • So SPA with L’Occitane
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住所/地図

200 MOO 3 T. NONGTALAY, A. MUANG, Klong Muang, Krabi, Thailand, 81180

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