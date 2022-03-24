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ソフィテルクラビフォキースラゴルフアンドスパリゾート（SHA Plus +）は、クロンムアンビーチに位置し、人気のクラビ観光地であるアオナンビーチから車ですぐです。 5つ星の宿泊施設は熱帯林に囲まれており、客室からはジャングル、石灰岩の崖、海のさまざまな景色を眺めることができます。総合リゾートにご宿泊のお客様は、3つのレストラン、5つのバー、大きなスイミングプール、料理学校、専用ライブラリラウンジ、フィットネスセンター、スパ、トルコ式バス、子供の遊び場、会議施設、さまざまな屋外ビーチアクティビティをご利用いただけます。と専門ツアー。カスタマイズされたウェディングパッケージも、このエキゾチックなビーチサイドリゾートの特徴です。予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。