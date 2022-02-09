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Siri Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



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Курорт Siri Lanta расположен на пляже Пра Ае. Это идеальное место для знакомства с Ко Ланта и его окрестностями. Стратегическое расположение отеля только из центра города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Ко-Ланта. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, услуги такси, билетная касса. Зайдите в один из 9 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, гардеробная, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое есть в некоторых номерах. Открытый бассейн отеля, солярий, детская площадка, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Независимо от цели вашего визита, Siri Lanta Resort - отличный выбор для проживания в Ко-Ланте.