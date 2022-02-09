KRABI TEST & GO

Сири Ланта Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.8
оценка с
113
Обновление February 9, 2022
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Siri Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Курорт Siri Lanta расположен на пляже Пра Ае. Это идеальное место для знакомства с Ко Ланта и его окрестностями. Стратегическое расположение отеля только из центра города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Ко-Ланта. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, услуги такси, билетная касса. Зайдите в один из 9 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, гардеробная, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое есть в некоторых номерах. Открытый бассейн отеля, солярий, детская площадка, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Независимо от цели вашего визита, Siri Lanta Resort - отличный выбор для проживания в Ко-Ланте.

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Адрес / Карта

631 M.3, Phra Ae beach, Saladan,Koh lanta,Krabi, Pra Ae Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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