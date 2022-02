Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Сири Ланта Резорт в приоритетном порядке, и Сири Ланта Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Siri Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



Курорт Siri Lanta расположен на пляже Пра Ае. Это идеальное место для знакомства с Ко Ланта и его окрестностями. Стратегическое расположение отеля только из центра города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Ко-Ланта. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, услуги такси, билетная касса. Зайдите в один из 9 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, гардеробная, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое есть в некоторых номерах. Открытый бассейн отеля, солярий, детская площадка, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Независимо от цели вашего визита, Siri Lanta Resort - отличный выбор для проживания в Ко-Ланте.

