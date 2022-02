Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Siri Lanta Resort , und Siri Lanta Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Siri Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Siri Lanta Resort liegt am Pra Ae Beach und ist der perfekte Ort, um Koh Lanta und seine Umgebung zu erleben. Nur vom Stadtzentrum aus sorgt die strategische Lage des Hotels dafür, dass die Gäste viele lokale Sehenswürdigkeiten schnell und einfach erreichen können. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel auf Koh Lanta von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Die Gäste des Hotels können Vor-Ort-Features wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Waschsalon, Taxi-Service, Ticket-Service genießen. Betreten Sie eines der 9 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD-/Plasma-Fernseher, kostenloser Instantkaffee, Ankleidezimmer, kostenloses Begrüßungsgetränk, Spiegel. Der hoteleigene Außenpool, Solarium, Kinderspielplatz, Pool (Kinder), Garten sind ideale Orte zum Entspannen und Erholen nach einem anstrengenden Tag. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, das Siri Lanta Resort ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Koh Lanta.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Siri Lanta Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Siri Lanta Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.