Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ศิริลันตารีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ศิริลันตารีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Siri Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



ศิริ ลันตา รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในหาดพระแอะ ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเท่านั้นทำให้มั่นใจได้ว่าแขกจะสามารถเข้าถึงจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมเกาะลันตา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ซักรีด, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว ก้าวเข้าสู่หนึ่งในห้องพักที่น่าดึงดูดใจจำนวน 9 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ฟรีกาแฟสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว เครื่องดื่มต้อนรับฟรี กระจก ที่สามารถพบได้ในบางห้อง สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ห้องอาบแดด, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สวน เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ศิริ ลันตา รีสอร์ท คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในเกาะลันตา

