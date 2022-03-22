Отель Sareeraya Villas & Suites - Samui Sandbox Hotel

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Отель Sareeraya Villas & Suites расположен на более тихой северной стороне острова, недалеко от аэропорта и популярного пляжа Чавенг. По острову легко перемещаться - лучше всего это делать на арендованном мотоцикле - или вы можете так же легко сесть на тук-тук, чтобы отвезти вас к следующему пункту назначения. Гости отеля также могут дойти до прибрежного острова во время отлива, когда песчаная коса становится пригодной для судоходства. Наслаждайтесь свежими морепродуктами и другими не менее восхитительными блюдами с видом на пляж или закажите более интимную трапезу в номер в любое время дня и ночи. На острове можно заняться различными водными видами спорта, от дайвинга до каякинга. Для тех, кто хочет остаться на суше, есть несколько полей для гольфа, спа-салоны мирового класса и спортивные состязания. Если вы путешествуете в полнолуние, не пропустите поездку на соседний остров Ко Панган, известный своими вечеринками в полнолуние. Индивидуальное обслуживание в экзотической обстановке - вот что обещает гостям Sareeraya Villas & Suites Hotel.