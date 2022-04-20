PHANG-NGA TEST & GO

Отель Ramada Resort by Wyndham Khao Lak - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.9
оценка с
595
Обновление April 20, 2022
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Нетронутые пляжи с белым песком, фантастические отдаленные острова, пышная тропическая зелень, комфортабельные современные номера и виллы, роскошный выбор блюд и омолаживающие спа-процедуры - вот многие из предметов роскоши, которые вы получаете от Ramada Resort by Wyndham Khao Lak (SHA Plus +). Расположенный на идиллическом берегу Као Лак в Пханг-Нга, отель предлагает 116 номеров, включая восемь пляжных вилл и восемь вилл с бассейном. Всего в часе езды на машине от международного аэропорта Пхукета, Као Лак славится своими тихими окрестностями и нетронутыми тропическими пляжами - идеальными ингредиентами для отдыха в раю. Персонал курорта дружелюбный, и каждый делает все возможное, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями. Идиллическое расположение и широкий спектр удобств делают Ramada Resort by Wyndham Khao Lak (SHA Plus +) выгодным выбором среди отдыхающих.

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Адрес / Карта

59 Moo 5, Bangniang Beach T. Khukkhak, Takuapa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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