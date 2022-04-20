请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

原始的白色沙滩、迷人的离岛、茂密的热带植物、舒适的现代客房和别墅、丰盛的餐饮选择和恢复活力的水疗护理是您从华美达考拉度假村 (SHA Plus+) 获得的许多奢侈品。该物业位于攀牙府考拉 (Khao Lak) 田园诗般的海岸，拥有 116 间客房，包括八座海滩别墅和八座泳池别墅。考拉克距离普吉岛国际机场仅一小时车程，以其宁静的环境和未受污染的热带海滩而闻名，是在天堂度假的完美选择。度假村的工作人员很友好，每个人都竭尽全力让您感到宾至如归。 Ramada Resort by Wyndham Khao Lak (SHA Plus+) 拥有田园诗般的地理位置和广泛的设施，是度假者的理想选择。