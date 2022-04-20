PHANG-NGA TEST & GO

考拉克华美达度假村 - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.9
通过
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更新于 April 20, 2022
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地址/地图

59 Moo 5, Bangniang Beach T. Khukkhak, Takuapa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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