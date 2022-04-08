Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Удобно расположенный в Лонг-Бич, Phi Phi Long Beach Resort and Villa является идеальной отправной точкой для экскурсий в Лонг-Бич. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Пхи-Пхи. Круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах, обслуживание номеров, ресторан, экскурсии - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Phi Phi Long Beach Resort and Villa среди других отелей города. В курортном отеле и вилле Phi Phi Long Beach 50 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, частный бассейн, номера для некурящих, кондиционер, мини-бар. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Phi Phi Long Beach Resort and Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на острове Пхи-Пхи.