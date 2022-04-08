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Удобно расположенный в Лонг-Бич, Phi Phi Long Beach Resort and Villa является идеальной отправной точкой для экскурсий в Лонг-Бич. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Пхи-Пхи. Круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах, обслуживание номеров, ресторан, экскурсии - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Phi Phi Long Beach Resort and Villa среди других отелей города. В курортном отеле и вилле Phi Phi Long Beach 50 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, частный бассейн, номера для некурящих, кондиционер, мини-бар. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Phi Phi Long Beach Resort and Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на острове Пхи-Пхи.