KRABI TEST & GO

皮皮岛长滩度假村和别墅 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
7.4
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更新于 April 8, 2022
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地址/地图

203 Moo 7, Long Beach, Koh Phi Phi, Thailand, 81000

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