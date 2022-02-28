Paradise Beach Resort Самуи - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Если вы ищете роскошный курорт на удаленном пляже с интимной обстановкой, Paradise Beach Resort Samui - это то, что вам нужно. Из международного аэропорта Самуи ваша поездка на курорт займет не более десяти минут. Предоставляется трансфер из аэропорта. Курорт, расположенный на более тихом пляже Маенам, управляется Швейцарией, поэтому вы можете быть уверены, что окажетесь в очень надежных руках. Для любителей дайвинга в курортном отеле Paradise Beach Samui есть собственный дайвинг-центр. Если вы хотите выйти на улицу, бесплатный автобус, который отправляется от отеля каждый час, доставит вас прямо до центра развлечений и покупок в Чавенге менее чем за двадцать минут. У вас может быть мало времени, чтобы отвлечься, поскольку множество развлекательных мероприятий, от водных видов спорта и открытого бассейна до спа-салона и проката велосипедов, оставят вам много дел. Наслаждайтесь бесплатным Wi-Fi во всех номерах, услугами няни для более интимных вечеров и бизнес-центром, который позволяет выполнять любую необходимую работу со стилем.