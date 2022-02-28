苏梅岛天堂海滩度假村 - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

如果您正在寻找位于偏远海滩、环境温馨的豪华度假村，苏梅岛天堂海滩度假村就是您的最佳选择。从苏梅岛国际机场出发，您到度假村只需不到 10 分钟，并提供机场接送服务。该度假村位于更安静的湄南海滩，由瑞士人经营，因此您可以放心，您将得到非常有能力的人的帮助。对于热衷潜水的人来说，苏梅岛天堂海滩度假村设有内部潜水中心。如果您想外出探险，每小时从酒店出发的免费穿梭巴士将在不到 20 分钟的时间内将您直接带到查汶的娱乐和购物中心。您可能没有多少时间来放松一下，因为从水上运动和室外游泳池到水疗中心和自行车出租等一系列娱乐活动会让您有很多事情要做。享受所有客房的免费无线网络连接、更私密的夜晚的保姆服务，以及可以让任何需要的工作以时尚的方式完成的商务中心。