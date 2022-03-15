Марина Экспресс - Отель Рыбака - Ао Нанг - Krabi Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Ао Нанг, Marina Express - Fisherman Hotel - Ao Nang является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Всего в 30 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Marina Express - Fisherman Hotel - Ao Nang безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, круглосуточную стойку регистрации, Wi-Fi в общественных местах. Гости могут выбрать из 71 номера, излучающего атмосферу полного покоя и гармонии. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, сад. Marina Express - Fisherman Hotel - Ao Nang идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.