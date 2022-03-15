マリーナエクスプレス-フィッシャーマンホテル-アオナン - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

アオナンの好立地にあるマリーナエクスプレス-フィッシャーマンホテル-アオナンは、クラビでの小旅行の出発点として理想的です。市内中心部からわずか30kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。マリーナエクスプレスフィッシャーマンホテルアオナンでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fiなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。 71室の客室からお選びいただけ、すべてが完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。フィットネス愛好家でも、忙しい一日の後でくつろぐ方法を探しているだけでも、フィットネスセンター、屋外プール、庭園などのトップクラスのレクリエーション施設でお楽しみいただけます。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、マリーナエクスプレスフィッシャーマンホテルアオナンはクラビでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。