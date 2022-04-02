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Lub D Koh Samui Chaweng Beach расположен в самом центре пляжа Чавенг. Здесь проверенный бренд Lud d представил концепцию «социального отеля» на прекрасном острове Самуи, попав в золотую середину между высококлассными отелями и социальными связями.

В этом прибрежном отеле есть все предметы роскоши, которые можно ожидать от роскошного курорта, но по доступной цене. Lub D Koh Samui Chaweng Beach - это намного больше, чем просто кровать. Здесь находится новейший пляжный клуб мирового класса The Tropics с панорамным бассейном на берегу моря с видом на Сиамский залив, который станет самым привлекательным местом для инстаграмм на острове Самуи.

Lub D Koh Samui Chaweng Beach еще больше продвигает свое видение общего впечатления гостей благодаря своим превосходным удобствам. Несмотря на то, что отель находится всего в нескольких метрах от моря, в нем есть бар у бассейна, игровой центр, плавучая будка диджея и пляжный ресторан.

Отель предлагает не только роскошные номера с ванными комнатами с потрясающим видом на океан и окружающие тропики, но и комнаты для семьи и друзей. Lub D Koh Samui Chaweng Beach также является первым в своем роде элитным женским и смешанным совместным размещением. Отель гарантирует комфорт, стиль и исключительное обслуживание в любом номере и обеспечивает комфортное размещение, как никто другой в Таиланде. Полностью вакцинированы - персонал отеля