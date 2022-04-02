SAMUI TEST & GO

Or D 苏梅岛查汶海滩 - Samui Test & Go Hotel

Samui
9.2
通过
763条评论进行评分
更新于 April 2, 2022
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Lub D Koh Samui 查汶海滩位于查汶海滩的中心。在这里，值得信赖的 Lud d 品牌将“社交酒店”的概念带到了美丽的苏梅岛，在高端酒店和社交关系之间找到了最佳选择。

这家海滨酒店拥有您对豪华度假村所期望的所有高端装修，但价格实惠。 Lub D 苏梅岛查汶海滩不仅仅是一张床。 Chaweng 最新的世界级海滩俱乐部“The Tropics”的所在地，设有可俯瞰泰国湾的海滨无边泳池，是苏梅岛最受欢迎的 Instagram 场所。

Lub D Koh Samui Chaweng Beach 通过其卓越的设施进一步提升了他们对整体宾客体验的愿景。尽管距离大海只有几米远，但该物业增加了泳池酒吧、游戏中心、浮动 DJ 摊位和海滨餐厅。

该物业不仅提供带浴室的豪华客房，享有一览无余的海洋和周围热带地区的美景，还提供家人和朋友的房间。 Lub D Koh Samui Chaweng Beach 还开创了同类高端女性和混合共享住宿的先河。酒店保证为任何客房提供舒适、时尚和卓越的服务，并提供在泰国独一无二的住宿体验。全面接种疫苗 - 酒店工作人员

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地址/地图

159/99 Moo 2, Bophut, Koh Samui, Suratthani, Thailand 84320, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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