Lanna Samui Luxury Resort 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

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Lanna Samui Luxury Resort, расположенный в Бопхут, Самуи, это популярный выбор среди путешественников. Расположенный всего в 0,57 км от пляжа и в 3,00 км от центра города, гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как дайвинг-центр 100 Degrees East, мини-больница Самуи и пляж Хат Банг Рак. В Lanna Samui Luxury Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, услуги такси. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, полотенца, зонтик, шкаф, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Lanna Samui Luxury Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.