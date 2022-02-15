SAMUI TEST & GO

Ибис Самуи Бопхут - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.1
оценка с
1901
Обновление February 15, 2022
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Ibis Samui Bophut Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от спа-центра Peace Tropical Spa, Samui Go-kart и пляжа Бопхут. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, ibis Samui Bophut Hotel сделает все, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, билетная касса, доступ для кресел-каталок. В отеле ibis Samui Bophut 209 спален. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, зеркало, тапочки, полотенца, беспроводной доступ в Интернет. Каноэ, частный пляж, открытый бассейн, массажный кабинет, детская игровая площадка - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Ibis Samui Bophut Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

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Адрес / Карта

Bophut Beach , Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

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