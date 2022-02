ไอบิส สมุย บ่อผุด - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

หากคุณกำลังมองหาโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในสมุยแล้วล่ะก็ ลองมาดูโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุดได้เลย จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ พีซ ทรอปิคอล สปา, สมุย โกคาร์ท, หาดบ่อผุด อีกด้วย โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการตั๋ว, ทางสำหรับรถเข็น โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด มีห้องพัก 209 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, กระจก, รองเท้าแตะสำหรับในห้อง, ผ้าขนหนู, อินเทอร์เน็ตไร้สาย เรือแคนู, ชายหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, สนามเด็กเล่นของทางโรงแรมคือสถานที่ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการผ่อนคลายและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในสมุย ให้โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของคุณ

