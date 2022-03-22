Курортный отель Hansar Samui - Samui Sandbox Hotel

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Курортный отель Hansar Samui расположен всего в 10 минутах от международного аэропорта Самуи. Это новейший 5-звездочный курорт с 74 роскошно обставленными номерами с беспрепятственным видом на океан, беспроводным доступом в Интернет и большими балконами. Неторопливая прогулка по причудливой, вымощенной булыжником пешеходной улице, примыкающей к курорту, приведет к оживленной Рыбацкой деревне с ее антикварными деревянными витринами, шикарными кафе и атмосферными приморскими барами. Название Хансар взято из древнего санскрита и переводится как счастье и радость. Концепция и философия Hansar Samui Resort - предоставить каждому гостю приятные, запоминающиеся и приятные впечатления. Курорт предлагает роскошные, просторные номера на берегу моря с беспрепятственным видом на море из каждой комнаты, а также большие балконы и большие кушетки для отдыха и развлечений на открытом воздухе. Каждая комната была искусно отделана тиковым полом, ванными комнатами терраццо и местным текстилем, чтобы создать ощущение места. Шикарная нестандартная мебель и большие телевизоры с плоским экраном сочетают в себе естественные элементы дизайна с современным стилем.