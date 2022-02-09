Деэвана Краби Резорт - Krabi Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Ао Нанг, Deevana Krabi Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Центр города находится всего в 25 км, а до аэропорта можно добраться за 30 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Deevana Krabi Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, камин, бесплатный приветственный напиток, тапочки. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, открытого бассейна, спа, массажа, сада. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Deevana Krabi Resort.