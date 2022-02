Deevana Krabi Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Im Herzen von Ao Nang gelegen, ist Deevana Krabi Resort der ideale Ausgangspunkt, um Krabi zu entdecken. Das Stadtzentrum ist nur 25 KM entfernt und der Flughafen ist in 30 Minuten zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im Deevana Krabi Resort wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Gäste des Hotels können Vor-Ort-Features wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, 24-Stunden-Rezeption, Gepäckaufbewahrung genießen. Die Hotelunterkünfte wurden sorgfältig mit dem höchsten Maß an Komfort und Bequemlichkeit ausgestattet. Einige der Zimmer verfügen über Flachbild Fernseher, Kleiderständer, Kamin, kostenloses Begrüßungsgetränk, Hausschuhe. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre des Fitnesscenters, des Außenpools, des Spa, der Massage und des Gartens genießen. Genießen Sie im Deevana Krabi Resort unvergleichlichen Service und eine wahrhaft prestigeträchtige Adresse.

