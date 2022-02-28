Сентара Резерв Самуи - Samui Sandbox Hotel

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Расслабьтесь в окружении тропического великолепия и откройте для себя новую эру изысканного гостеприимства, основанного на сюжетах.
Centara Reserve Samui - первый курорт в тщательно отобранной роскошной коллекции изысканных отелей Centara, который вскоре станет одним из самых популярных адресов тайского острова. Этот уникальный отель, ранее называвшийся Centara Grand Beach Resort Samui, был полностью переосмыслен и переработан, чтобы безупречно объединить прославленную колониальную эстетику с современным очарованием.
В этом скромном уединенном месте на берегу моря обслуживание сосредоточено вокруг каждого отдельного гостя, включая круглосуточную регистрацию заезда и отъезда. Путешественники также избалованы выбором, когда дело доходит до вариантов размещения - в том числе эксклюзивных люксов и вилл с «резервными хозяевами», индивидуального подхода Centara к персонализированным дворецким, а также ряда номеров с выходом к бассейну и вилл с видом на океан, которые предлагают еще более редкие. снисходительность. За пределами вашего личного убежища откройте для себя бесчисленные способы создать драгоценные моменты с помощью целостного спа-салона и уникальных гастрономических впечатлений, которые переопределяют кулинарный ландшафт острова.
Отель Centara Reserve Samui расположен в пышном саду на тихом конце пляжа Чавенг, менее чем в 15 минутах езды от международного аэропорта Самуи.
38/2 Moo 3, Borpud Chaweng Beach, Koh Samui, Surat Thani 84320, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320