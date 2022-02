ババビーチクラブナタイラグジュアリープールヴィラホテルバイスリパンワ - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults Baba Suite Ocean View 70 m² ฿76,225 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults ババスイート 70 m² ฿65,622 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults オーシャンビューのババプールスイート 80 m² ฿93,898 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults ババプールスイート 80 m² ฿86,829 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults 1 Bedroom Luxury Pool Villa 209 m² ฿119,141 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ

屋外施設

スイミングプール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2-Bedroom Luxury Pool Villa 230 m² ฿158,548 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ

スイミングプール

作業スペース

コククロイエリアに位置するババビーチクラブプーケットホテルバイスリパンワは、プーケットでの小旅行の出発点として理想的です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ババビーチクラブプーケットホテルバイスリパンワには、プーケットでの滞在を充実させるための多くの施設があります。全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、暖炉、ギフト/土産物店などの設備は、各ゲストの便宜のためにすぐに利用できます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。宿泊施設で利用できるレクリエーション施設には、プライベートビーチ、フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージがあります。ババビーチクラブプーケットホテルバイスリパンワで、最高のロケーションとサービスをお楽しみください。

アメニティ/機能 Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Beach

Bicycles available

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Outdoor pool

Saltwater pool

Bar / lounge

Restaurant

Complimentary instant cofffee

Complimentary welcome drink

Outdoor dining area

Wine / champagne

Poolside bar

Nightclub / DJ

Spa in room

24-hour security

Concierge

Currency exchange

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

