Baba Beach Club Natai Luxury Pool Villa Hotel by Sri Panwa - Phang-nga Sandbox Hotel

Situé dans le quartier de Khok Kloy, le Baba Beach Club Phuket Hotel by Sri Panwa est le point de départ idéal pour vos excursions à Phuket. De là, les clients peuvent profiter au maximum de tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Le Baba Beach Club Phuket Hotel by Sri Panwa propose de nombreuses installations pour enrichir votre séjour à Phuket. Les équipements tels que Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, cheminée, boutique de cadeaux/souvenirs, sont prêts à l'emploi pour le confort de chaque client. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. Les installations de loisirs disponibles à la propriété comprennent une plage privée, un centre de fitness, une piscine extérieure, un spa, des massages. Profitez d'un excellent emplacement et de services à la hauteur du Baba Beach Club Phuket Hotel by Sri Panwa.

Commodités / caractéristiques Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Beach

Bicycles available

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Outdoor pool

Saltwater pool

Bar / lounge

Restaurant

Complimentary instant cofffee

Complimentary welcome drink

Outdoor dining area

Wine / champagne

Poolside bar

Nightclub / DJ

Spa in room

24-hour security

Concierge

Currency exchange

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

