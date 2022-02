บาบา บีช คลับ นาใต้ ลักชัวรี พูลวิลล่า โฮเทล บาย ศรีพันวา - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ บาบา บีช คลับ นาใต้ ลักชัวรี พูลวิลล่า โฮเทล บาย ศรีพันวา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ บาบา บีช คลับ นาใต้ ลักชัวรี พูลวิลล่า โฮเทล บาย ศรีพันวา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults Baba Suite Ocean View 70 m² ฿76,225 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults บาบา สวีท 70 m² ฿65,622 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults ห้องบาบาพูลสวีทพร้อมวิวมหาสมุทร 80 m² ฿93,898 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สระว่ายน้ำ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults บาบา พูล สวีท 80 m² ฿86,829 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สระว่ายน้ำ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults 1 Bedroom Luxury Pool Villa 209 m² ฿119,141 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2-Bedroom Luxury Pool Villa 230 m² ฿158,548 - 7 Day Sandbox ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

บาบา บีช คลับ ภูเก็ต โฮเทล บาย ศรีพันวา ตั้งอยู่ในโคกกลอย และเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการออกสำรวจเที่ยวชมภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย บาบา บีช คลับ ภูเก็ต โฮเทล บาย ศรีพันวา มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาผิง, ร้านขายของที่ระลึก ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ ณ ที่พัก ได้แก่ ชายหาดส่วนตัว ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา บริการนวด เพลิดเพลินกับสถานที่และบริการชั้นเยี่ยมที่ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต โฮเทล บาย ศรีพันวา

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Beach

Bicycles available

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Outdoor pool

Saltwater pool

Bar / lounge

Restaurant

Complimentary instant cofffee

Complimentary welcome drink

Outdoor dining area

Wine / champagne

Poolside bar

Nightclub / DJ

Spa in room

24-hour security

Concierge

Currency exchange

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง