PHANG-NGA TEST & GO

Апсара Бичфронт Резорт & Вилла - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.7
оценка с
1218
Обновление March 14, 2022
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Номера

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Этот курортный отель расположен на белом песчаном пляже Као-Лак в провинции Панг-Нга в Таиланде. Он идеально подходит для незабываемых воспоминаний. Как только вы ступите на территорию Apsara Beachfront Resort & Villa (SHA Plus +), станет совершенно ясно, почему Панг-Нга приобрел большую известность и почему он был выбран в качестве места для съемок классического фильма о Джеймсе Бонде. Вода кристально чистая, а выступающие из моря скальные образования действительно впечатляют, что делает этот отель излюбленным местом безнадежных романтиков. Семьи также будут чувствовать себя здесь как дома, так как детский клуб на территории отеля будет развлекать молодежь различными мероприятиями, пока мама и папа расслабляются и расслабляются. Apsara Beachfront Resort & Villa (SHA Plus +) легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

45 Moo 2 Kukkak, Takuapa, Pakarang, Khao Lak, Thailand, 82220

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