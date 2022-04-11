PHUKET TEST & GO

普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店 - AQ / ASQ

Phuket
7.7
通过
287条评论进行评分
更新于 April 11, 2022
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 0
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 1
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 2
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 3
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 4
Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Image 5
+39 相片
AQ酒店客房总数 143 卧室
伙伴医院 Bangkok Hospital Siriroj

请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Booking requests for Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店位于卡塔海滩上，坐落在绿色山丘之间，可一览无余海景。豪华的住宿设有带阳台或露台的宽敞客房。

普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特酒店的时尚客房可俯瞰大海，游泳池或花园。带有平面电视的DVD播放器提供了一种轻松的放松方法。

客人可以在Sukko Spa享受按摩和身体护理，或在无边泳池中畅游。孩子们可以在儿童俱乐部玩耍，而成年人则可以在果岭上轻松玩耍或进行远足冒险。

Avista酒店的咖啡厅供应新鲜的海鲜，泰国，亚洲和国际美食。酒廊提供丰富的饮料单。提供客房服务和自助早餐。

普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店距离卡塔海滩只有5分钟的步行路程。购物和娱乐区距离酒店有10分钟的步行路程。

便利设施/功能

  • 全膳：早餐，午餐和晚餐
  • 免费高速上网
  • 第6天和第11天提供免费清洁服务
  • 43英寸英寸智能电视，本地和国际频道
  • 免费室内饮用水，茶和咖啡
  • 免费面膜和洗手液
  • 指定区域进行定期筛选测试
  • 入住期间对物业进行两次COVID-19筛查测试
  • 每日两次温度检查
  • 餐饮享受20％的折扣
  • 洗衣服务享受20％的折扣
  • 酒店24小时提供护理服务
  • 出发时官方COVID-19证书
  • 单程机场接送
显示所有酒店
搜索超过 1000 家酒店/套餐
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店
查看所有评论

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

桃花渡假泳池别墅
8.1

67 评论
฿-1
普吉岛卡塔宜必思酒店
7.9

240 评论
฿-1
梅塔迪别墅度假酒店
8.7

135 评论
฿-1
感官度假村和泳池别墅
8.3

192 评论
฿-1
与我同眠酒店设计酒店@芭东
8.4

5446 评论
฿-1
吉格酒店
8.5

685 评论
฿-1
安达基拉温泉度假酒店
7.8

359 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU