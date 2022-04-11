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普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店位于卡塔海滩上，坐落在绿色山丘之间，可一览无余海景。豪华的住宿设有带阳台或露台的宽敞客房。
普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特酒店的时尚客房可俯瞰大海，游泳池或花园。带有平面电视的DVD播放器提供了一种轻松的放松方法。
客人可以在Sukko Spa享受按摩和身体护理，或在无边泳池中畅游。孩子们可以在儿童俱乐部玩耍，而成年人则可以在果岭上轻松玩耍或进行远足冒险。
Avista酒店的咖啡厅供应新鲜的海鲜，泰国，亚洲和国际美食。酒廊提供丰富的饮料单。提供客房服务和自助早餐。
普吉岛卡塔阿维斯塔诺富特水疗度假酒店距离卡塔海滩只有5分钟的步行路程。购物和娱乐区距离酒店有10分钟的步行路程。