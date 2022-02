Всего AQ гостиничных номеров 16 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Senses Resort и виллы с бассейном в приоритетном порядке, и The Senses Resort и виллы с бассейном будет получать оплату напрямую от вас.

Хит продаж на пляже Патонг! Курортный отель Senses Patong Beach расположен в 5 минутах езды от пляжа Патонг, торгового центра Jungceylon и оживленной улицы Бангла-роуд. К услугам гостей номера для некурящих с собственными балконами. В отеле есть открытый бассейн и рестораны. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Курортный отель Senses находится в 30 минутах езды от города Пхукет. Поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут. Все номера имеют стильный интерьер со стеклянными раздвижными дверями от пола до потолка. Они оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и международными каналами, а также мини-баром. В собственной ванной комнате установлен душ с горячей и холодной водой. Также предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и тапочки. Люксы с гидромассажной ванной и принадлежностями для чая / кофе. Гости могут позаниматься в хорошо оборудованном фитнес-центре или искупаться в открытом бассейне. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться такими дополнительными удобствами, как камера хранения багажа и обмен валюты. На территории есть помещения для совещаний. Также производится круглосуточное обслуживание номеров. Поужинайте, любуясь очаровательным видом на город и Андаманское море, в ресторане Eat More на верхнем этаже, где подают блюда интернациональной кухни в виде "шведского стола" и по меню. В баре Splash Mountain, расположенном у бассейна на открытой террасе, можно заказать экзотические коктейли, закуски и легкие закуски. В лаундже Love вам предложат свежий кофе, домашние десерты из собственной пекарни и аппетитное мороженое, а также полное барное меню.

Удобства / Особенности 2 раза скрининговый тест на Covid-19, проводимый врачом на территории в день между 3 или 5 и между 10 или 13 днями.

Отчет-справка о состоянии каждого пациента под наблюдением

Официальный бесплатный сертификат Covid-19

Полный пансион из выбранного меню, включая завтрак, обед и ужин.

Бесплатная питьевая вода в неограниченном количестве

Бесплатная кофейная капсула в неограниченном количестве и предварительно выбранный чай Twinings с различными вкусами

55-дюймовый смарт-телевизор с развлекательной системой Soundbar

Бесплатное использование APPLE TV

Бесплатный неограниченный доступ к NETFLIX

Бесплатный высокоскоростной интернет

Проверка температуры дважды в день

Круглосуточная помощь The Senses

24/7 медсестринский сервис

Трансфер в одну сторону из аэропорта в отель

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ