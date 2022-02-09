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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Senses Resort и виллы с бассейном в приоритетном порядке, и The Senses Resort и виллы с бассейном будет получать оплату напрямую от вас.

Хит продаж на пляже Патонг! Курортный отель Senses Patong Beach расположен в 5 минутах езды от пляжа Патонг, торгового центра Jungceylon и оживленной улицы Бангла-роуд. К услугам гостей номера для некурящих с собственными балконами. В отеле есть открытый бассейн и рестораны. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Курортный отель Senses находится в 30 минутах езды от города Пхукет. Поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут.

Все номера имеют стильный интерьер со стеклянными раздвижными дверями от пола до потолка. Они оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и международными каналами, а также мини-баром. В собственной ванной комнате установлен душ с горячей и холодной водой. Также предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и тапочки. Люксы с гидромассажной ванной и принадлежностями для чая / кофе.

Гости могут позаниматься в хорошо оборудованном фитнес-центре или искупаться в открытом бассейне. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться такими дополнительными удобствами, как камера хранения багажа и обмен валюты. На территории есть помещения для совещаний. Также производится круглосуточное обслуживание номеров.

Поужинайте, любуясь очаровательным видом на город и Андаманское море, в ресторане Eat More на верхнем этаже, где подают блюда интернациональной кухни в виде "шведского стола" и по меню. В баре Splash Mountain, расположенном у бассейна на открытой террасе, можно заказать экзотические коктейли, закуски и легкие закуски. В лаундже Love вам предложат свежий кофе, домашние десерты из собственной пекарни и аппетитное мороженое, а также полное барное меню.