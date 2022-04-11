PHUKET TEST & GO

ノボテルプーケットカタアビスタリゾート＆スパ - AQ / ASQ

Phuket
7.7

287レビューによる評価
更新日 April 11, 2022
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合計AQホテルの部屋 143 ベッドルーム
パートナー病院 Bangkok Hospital Siriroj

追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。

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カタビーチに位置するノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパは、緑豊かな丘に囲まれ、海の景色を一望できます。豪華な宿泊施設には、バルコニーまたはテラス付きの広々とした客室があります。

ノボテルプーケットカタアビスタのスタイリッシュな客室からは、海、プール、または庭園を見渡せます。薄型テレビ付きのDVDプレーヤーは、くつろぐのに簡単な方法です。

スッコスパでマッサージやボディトリートメントを楽しんだり、インフィニティプールでリラックスして泳ぐことができます。子供はキッズクラブで遊ぶことができ、大人はパッティンググリーンでくつろいだり、ハイキングの冒険に出かけたりできます。

Avistaのカフェでは、新鮮なシーフード、タイ料理、アジア料理、各国料理を提供しています。豊富なドリンクリストはワインラウンジでご利用いただけます。ルームサービスとビュッフェ式朝食を提供しています。

ノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパはカタビーチから徒歩わずか5分です。ショッピングやエンターテイメントエリアまで徒歩10分です。

アメニティ/機能

  • フルボードの食事：朝食、昼食、夕食
  • 無料の高速インターネット
  • 6日目と11日目の無料クリーニングサービス
  • 43インチのスマートテレビ、ローカルおよび国際チャンネル
  • 無料の室内飲料水、紅茶、コーヒー
  • 無料のマスクと手の消毒剤
  • 定期的なスクリーニング検査の指定区域
  • COVID-19スクリーニングテストは、滞在中に2回プロパティで実施されました
  • 1日2回の温度チェック
  • 飲食物の20％割引
  • ランドリーサービスの20％割引
  • ホテルで24時間利用可能な看護サービス
  • 出発時の公式COVID-19証明書
  • 片道空港送迎
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