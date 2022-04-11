追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Booking requests for Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.
カタビーチに位置するノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパは、緑豊かな丘に囲まれ、海の景色を一望できます。豪華な宿泊施設には、バルコニーまたはテラス付きの広々とした客室があります。
ノボテルプーケットカタアビスタのスタイリッシュな客室からは、海、プール、または庭園を見渡せます。薄型テレビ付きのDVDプレーヤーは、くつろぐのに簡単な方法です。
スッコスパでマッサージやボディトリートメントを楽しんだり、インフィニティプールでリラックスして泳ぐことができます。子供はキッズクラブで遊ぶことができ、大人はパッティンググリーンでくつろいだり、ハイキングの冒険に出かけたりできます。
Avistaのカフェでは、新鮮なシーフード、タイ料理、アジア料理、各国料理を提供しています。豊富なドリンクリストはワインラウンジでご利用いただけます。ルームサービスとビュッフェ式朝食を提供しています。
ノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパはカタビーチから徒歩わずか5分です。ショッピングやエンターテイメントエリアまで徒歩10分です。