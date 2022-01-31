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Отель Andakira расположен на пляже Патонг. К услугам гостей пейзажный бассейн и 3 ресторана. Он предлагает бесплатный трансфер до пляжа Патонг и бесплатный доступ в Интернет на всей территории отеля.

В современных номерах отеля Andakira есть балконы с видом на пейзаж Патонга. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар и сейф. В некоторых номерах есть прямой выход к бассейну.

Гости могут расслабиться в гидромассажной ванне, а дети - в детском бассейне. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться камерой хранения багажа и обменять валюту. Предоставляется туристическая информация и услуги прачечной.

В ресторане Im-Aim под открытым небом подают блюда местной и западной кухни. Бар у бассейна отлично подходит для наблюдения за закатом и коктейлей. Легкие закуски подаются в лобби-баре.

От отеля Andakira легко добраться до магазинов, ресторанов и ночных клубов. Поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут.