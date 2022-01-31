Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital phuket
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Отель Andakira расположен на пляже Патонг. К услугам гостей пейзажный бассейн и 3 ресторана. Он предлагает бесплатный трансфер до пляжа Патонг и бесплатный доступ в Интернет на всей территории отеля.
В современных номерах отеля Andakira есть балконы с видом на пейзаж Патонга. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар и сейф. В некоторых номерах есть прямой выход к бассейну.
Гости могут расслабиться в гидромассажной ванне, а дети - в детском бассейне. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться камерой хранения багажа и обменять валюту. Предоставляется туристическая информация и услуги прачечной.
В ресторане Im-Aim под открытым небом подают блюда местной и западной кухни. Бар у бассейна отлично подходит для наблюдения за закатом и коктейлей. Легкие закуски подаются в лобби-баре.
От отеля Andakira легко добраться до магазинов, ресторанов и ночных клубов. Поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут.
Удобства / Особенности
- Лабораторный тест на COVID-19 2 раза в отеле с сертификатом (3-5 день, 11-13 день)
- Посещение врача на месте @ 3 раза (день 0, день 5 и день 12)
- Бесплатная сессия начальной оценки по видеосвязи с медсестрой.
- Доступна круглосуточная зарегистрированная медсестра.
- 3-х разовое питание из выбранного меню (скидка 20% на 4-й прием пищи и позже)
- 2 раза тестирование COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени
- Уборка комнат
- Бесплатный сервис Трансфер из международного аэропорта Пхукета в отель.
- В номере бесплатно
- Получите скидку 20% на другую еду / напитки, заказанные в отеле в вашем карантине.
- Беспроводной интернет
Счет
3.7/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
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ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Andakira Resort & Spa 4 звездСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
1.8 Grand Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- The size of the room was the only real positive area
- Very dirty rooms
- Bathroom was disgustingly dirty, I could write my name in the mirror, not been cleaned in many years I am sure
- Food choice terrible
- Food cold
- Communication with front desk
- absolutely zero sun on my room every other room had sun hitting their balcony at least a couple hours per day
Food was served like being in Prison, last year I was in the Anantara and it was like silver service compared to this hotel, food was cold all the time until I complained and then they started to serve me first so it was somewhat warm then, choice of food was dire, totally lacking in imagination
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Good food
- Clean room
- Good wifi
- The ALQ system is very restrictive
Staff incredibly friendly and helpful from pick up at the airport, to daily phone call check ups etc. The room is great, wifi is great. Im only a few days in as I write this but Im very comfortable here. 2 weeks is a small price to pay to experience beautiful Thailand
4.9 Superior Room
Положительные
- Staff extremely helpful
- Nice and clean
- Room service excellent
Excellent the staff could not do enough for you the manager Sorrawis was so helpful and extremely kind he would go out of his way to make sure you was happy. Even though quarantine was really hard the staff definitely helped you get through it 👌
3.3 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Twice a day temp check with doctor.
- Comfortable room with balcony.
- Twice a day temp check with doctor.
- Food portions were a little on the small side.
- Menu options were limited.
- Internet speed very average.
Overall ok. Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
4.6 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Персонал очень дружелюбный и готов помочь
- Я знаю, что еда в Таиланде очень острая, хахаха, так что да, еда иногда бывает очень острой, может быть, они могут изменить это в соответствии с иностранными предпочтениями
В целом, обслуживание хорошее: встреча в аэропорту и координация вещей, мне нужно переносить это бронирование так много раз, потому что у меня всегда есть проблемы в моей стране, но они очень готовы помочь, так что всем спасибо персонал и в этот отель.
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Размер комнаты и удобства
- Балкон был необходимым глотком свежего воздуха
- Отличное обслуживание до того, как я приехал туда, пока я останавливался там и когда я выписался
- ТВ изображение было нечетким
Я рекомендую этот отель всем, кто находится на карантине. Персонал был понимающим и услужливым на протяжении всего процесса.
1.0 Superior Room
Положительные Отрицательные
- 6 дней, и я плачу полную цену, пришлось ехать домой на фуникул. Они не отплатят мне. Не отвечай, это мошенничество.
Правительственность должна закрыть этот отель, они - плохой пример для Таиланда и Керрентина. Им должно быть стыдно.
4.2 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Хорошее расположение, хороший балкон, очень дружелюбный персонал
- Невозможность выйти из комнаты для отдыха 1 час в день, было велено оставаться в комнате на весь период карантина, также нельзя было покинуть отель до 9:30 утра 16-го дня карантина, что является странным, поскольку в большинстве карантинных отелей вы можете уйти в любое время после 6.00 утра.
Отель хороший, так как во всех номерах есть балконы, и ночью можно увидеть красивый закат, еды было более чем достаточно, и я никогда не чувствовал себя голодным, так как всегда еда была вкусной и горячей, пришлось попросить убрать номер во второй раз. день 11, так как до этого его убирали только один раз в день 5. персонал был очень любезным и помог мне получить кое-что от моей жены, когда она доставила их на стойку регистрации, если вы попросите что-нибудь, персонал поможет вам получить это, а также можно заказать в семейном магазине за дополнительную плату.
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