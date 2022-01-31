PHUKET TEST & GO

Andakira Resort & Spa 4 звезд - AQ / ASQ

Phuket
7.8
оценка с
359
Обновление February 11, 2022
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1,000% ДЕПОЗИТ
8 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Andakira расположен на пляже Патонг. К услугам гостей пейзажный бассейн и 3 ресторана. Он предлагает бесплатный трансфер до пляжа Патонг и бесплатный доступ в Интернет на всей территории отеля.

В современных номерах отеля Andakira есть балконы с видом на пейзаж Патонга. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар и сейф. В некоторых номерах есть прямой выход к бассейну.

Гости могут расслабиться в гидромассажной ванне, а дети - в детском бассейне. На круглосуточной стойке регистрации можно воспользоваться камерой хранения багажа и обменять валюту. Предоставляется туристическая информация и услуги прачечной.

В ресторане Im-Aim под открытым небом подают блюда местной и западной кухни. Бар у бассейна отлично подходит для наблюдения за закатом и коктейлей. Легкие закуски подаются в лобби-баре.

От отеля Andakira легко добраться до магазинов, ресторанов и ночных клубов. Поездка до международного аэропорта Пхукета занимает 45 минут.

Удобства / Особенности

  • Лабораторный тест на COVID-19 2 раза в отеле с сертификатом (3-5 день, 11-13 день)
  • Посещение врача на месте @ 3 раза (день 0, день 5 и день 12)
  • Бесплатная сессия начальной оценки по видеосвязи с медсестрой.
  • Доступна круглосуточная зарегистрированная медсестра.
  • 3-х разовое питание из выбранного меню (скидка 20% на 4-й прием пищи и позже)
  • 2 раза тестирование COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени
  • Уборка комнат
  • Бесплатный сервис Трансфер из международного аэропорта Пхукета в отель.
  • В номере бесплатно
  • Получите скидку 20% на другую еду / напитки, заказанные в отеле в вашем карантине.
  • Беспроводной интернет
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Счет
3.7/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
Рейтинг
Отлично
4
Очень хороший
1
В среднем
1
Бедные
1
Ужасный
1
Если бы вы были гостем в Andakira Resort & Spa 4 звезд , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇦CLIVE MARTIN

Проверено на 31/01/2022
Прибыл 06/01/2022
1.8 Grand Deluxe Room
Положительные     
  • The size of the room was the only real positive area
Отрицательные
  • Very dirty rooms
  • Bathroom was disgustingly dirty, I could write my name in the mirror, not been cleaned in many years I am sure
  • Food choice terrible
  • Food cold
  • Communication with front desk
  • absolutely zero sun on my room every other room had sun hitting their balcony at least a couple hours per day

Food was served like being in Prison, last year I was in the Anantara and it was like silver service compared to this hotel, food was cold all the time until I complained and then they started to serve me first so it was somewhat warm then, choice of food was dire, totally lacking in imagination

🇬🇧Craig Rutherford

Проверено на 23/09/2021
Прибыл 20/09/2021
5.0 Superior Room
Положительные     
  • Good food
  • Clean room
  • Good wifi
Отрицательные
  • The ALQ system is very restrictive

Staff incredibly friendly and helpful from pick up at the airport, to daily phone call check ups etc. The room is great, wifi is great. Im only a few days in as I write this but Im very comfortable here. 2 weeks is a small price to pay to experience beautiful Thailand

🇬🇧Kade

Проверено на 16/08/2021
Прибыл 01/08/2021
4.9 Superior Room
Положительные     
  • Staff extremely helpful
  • Nice and clean
  • Room service excellent

Excellent the staff could not do enough for you the manager Sorrawis was so helpful and extremely kind he would go out of his way to make sure you was happy. Even though quarantine was really hard the staff definitely helped you get through it 👌

🇬🇧Iain Muir

Проверено на 14/08/2021
Прибыл 30/07/2021
3.3 Superior Room
Положительные     
  • Twice a day temp check with doctor.
  • Comfortable room with balcony.
Отрицательные
  • Twice a day temp check with doctor.
  • Food portions were a little on the small side.
  • Menu options were limited.
  • Internet speed very average.

Overall ok. Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

🇵🇭Mon Aaron Cruz

Проверено на 09/08/2021
Прибыл 05/08/2021
4.6 Superior Room
Положительные     
  • Персонал очень дружелюбный и готов помочь
Отрицательные
  • Я знаю, что еда в Таиланде очень острая, хахаха, так что да, еда иногда бывает очень острой, может быть, они могут изменить это в соответствии с иностранными предпочтениями

В целом, обслуживание хорошее: встреча в аэропорту и координация вещей, мне нужно переносить это бронирование так много раз, потому что у меня всегда есть проблемы в моей стране, но они очень готовы помочь, так что всем спасибо персонал и в этот отель.

🇬🇧Scott Buchanan

Проверено на 03/08/2021
Прибыл 18/07/2021
5.0 Superior Room
Положительные     
  • Размер комнаты и удобства
  • Балкон был необходимым глотком свежего воздуха
  • Отличное обслуживание до того, как я приехал туда, пока я останавливался там и когда я выписался
Отрицательные
  • ТВ изображение было нечетким

Я рекомендую этот отель всем, кто находится на карантине. Персонал был понимающим и услужливым на протяжении всего процесса.

🇩🇰Brian Olesen

Проверено на 27/07/2021
Прибыл 10/07/2021
1.0 Superior Room
Положительные     
  • Вовсе нет
Отрицательные
  • 6 дней, и я плачу полную цену, пришлось ехать домой на фуникул. Они не отплатят мне. Не отвечай, это мошенничество.

Правительственность должна закрыть этот отель, они - плохой пример для Таиланда и Керрентина. Им должно быть стыдно.

🇬🇧Andy Gatt

Проверено на 31/03/2021
Прибыл 18/03/2021
4.2 Superior Room
Положительные     
  • Хорошее расположение, хороший балкон, очень дружелюбный персонал
Отрицательные
  • Невозможность выйти из комнаты для отдыха 1 час в день, было велено оставаться в комнате на весь период карантина, также нельзя было покинуть отель до 9:30 утра 16-го дня карантина, что является странным, поскольку в большинстве карантинных отелей вы можете уйти в любое время после 6.00 утра.

Отель хороший, так как во всех номерах есть балконы, и ночью можно увидеть красивый закат, еды было более чем достаточно, и я никогда не чувствовал себя голодным, так как всегда еда была вкусной и горячей, пришлось попросить убрать номер во второй раз. день 11, так как до этого его убирали только один раз в день 5. персонал был очень любезным и помог мне получить кое-что от моей жены, когда она доставила их на стойку регистрации, если вы попросите что-нибудь, персонал поможет вам получить это, а также можно заказать в семейном магазине за дополнительную плату.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

222 Phangmuang Sai Ko Road, Patong Beach, Kathu, 83150 Patong Beach, Thailand

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