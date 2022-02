Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Курортный отель Peach Blossom и вилла с бассейном в приоритетном порядке, и Курортный отель Peach Blossom и вилла с бассейном будет получать оплату напрямую от вас.

Из курортного отеля Peach Blossom открывается вид на белые пески Каты и пляжа Карон. В номерах есть кушетки, а из окон открывается вид на сад, бассейн и Андаманское море. Курорт расположен недалеко от торгового центра Kata, в 20 минутах езды от города Патонг и в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Просторные номера отеля Peach Blossom обставлены деревянной мебелью. Они оснащены кондиционером, отдельной ванной комнатой и туалетными принадлежностями. В некоторых номерах настелен паркетный пол, есть частные бассейны и мини-кухни. В отеле есть экскурсионное бюро и полностью оборудованный бизнес-центр. Услуги, предоставляемые курортным отелем Peach Blossom, включают аренду автомобилей, трансфер от / до аэропорта и бесплатную парковку. Гости могут искупаться в открытом бассейне или расслабиться в сауне. Кроме того, на пляже Ката можно заняться различными водными видами спорта, такими как парусный спорт, виндсерфинг и сноркелинг.

Удобства / Особенности 2 Тест на COVID-19 на 3-5 и 11-13 день

24 часа бесплатные услуги медсестры.

Телемедицина из больницы

3-х разовое питание по выбору из меню

Трансфер в 1 сторону из международного аэропорта Пхукета в отель.

Бесплатный мини-бар и питьевая вода в номере.

Бесплатный чай и кофе в номере

Бесплатный доступ к WIFI в помещении

Уборка комнат

Дважды в день проверка температуры

Круглосуточная помощь в отеле

COVID-19 Бесплатный сертификат

Скидка 10% на еду и напитки

Коврики для йоги, настольные игры, онлайн-занятия (йога, фитнес, складывание салфеток) по запросу.

Бесплатный тест на COVID-19 по прибытии в международный аэропорт Пхукета.

