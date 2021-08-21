PHUKET TEST & GO

Бурасари Пхукет - AQ / ASQ

Phuket
8.5
оценка с
5755
Обновление February 9, 2022
2 ОТЗЫВЫ
Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Бурасари Пхукет в приоритетном порядке, и Бурасари Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

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Burasari Phuket приветствует вас в своих теплых объятиях природы, стиля и комфорта. Этот курортный отель, расположенный на знаменитом пляже Патонг Пхукета, представляет собой идиллический сад, представляющий собой пышный оазис тропического спокойствия посреди ярких пляжных пейзажей Патонга, оживленных магазинов и оживленных ночных клубов. Шикарный дизайн интерьера, безмятежные бассейны с мягкими водопадами и умиротворяющая атмосфера сада делают его одним из особых отелей мира. 186 роскошных номеров демонстрируют как северную, так и современную тайскую элегантность. Гламурные и современные номера Mood Collection - девять индивидуально оформленных номеров в стиле фэнтези - предлагают незабываемый отдых, отличный от обычного гостиничного номера. Уникальное очарование Burasari Phuket заключается в философии Feel At Home - поистине особенное ощущение хорошего стиля, непринужденного комфорта, теплого обслуживания и отличной еды, что делает пребывание здесь самым привлекательным выбором для взыскательных путешественников и молодоженов, желающих получить незабываемые впечатления от отпуска со всеми удобствами. домашний комфорт.

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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Бурасари Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇩🇰Per Sjøqvist

Проверено на 21/08/2021
Прибыл 13/08/2021
4.3 Premier Room
Положительные     
  • Excellent location
  • Good breakfast
  • Everything clean and in good order
Отрицательные
  • Wifi weak

Nice hotel, friendly staff, fantastic location close to beach. Everything clean and in order. Good value

🇭🇺Anita Ohlmann

Проверено на 03/08/2021
Прибыл 02/07/2021
4.8 Premier Pool View
Положительные     
  • Хорошее расположение, приветливый персонал
Отрицательные
  • Нет ничего плохого

Я предлагаю этот отель всем. Персонал очень приветливый, номера чистые и удобные. Еда была восхитительной, и цена тоже хорошая.

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ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
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