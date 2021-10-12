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Курортный отель Metadee Phuket расположен вокруг живописного ландшафтного бассейна. К услугам гостей просторные и роскошные номера в тайском стиле с прекрасными кроватями с балдахином и отдельно стоящими ваннами. В отеле есть фитнес-центр, спа-услуги и бар у бассейна.

Из больших номеров с деревянными потолочными балками и собственными террасами открывается вид на тропики или бассейн. Они оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном, диваном и бесплатным Wi-Fi. В некоторых номерах есть частные бассейны и беседки.

Гости могут насладиться расслабляющим тайским массажем или отдохнуть у большого открытого бассейна с гидромассажем. Фитнес-центр с окнами от пола до потолка расположен в тропическом саду.

Ресторан Himmphan, работающий в течение всего дня, идеально подходит для повседневной трапезы из популярных блюд западной и азиатской кухни. Здесь также подают блюда из свежих морепродуктов, а в баре у бассейна можно заказать свежевыжатые соки и коктейли.

Курортный отель Metadee расположен в тихом районе пляжа Ката, всего в 15 минутах езды от ночных заведений на Сои Бангла. К услугам гостей бесплатная парковка и платный трансфер от / до международного аэропорта Пхукета, расположенного в 45 минутах езды.