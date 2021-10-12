Всего AQ гостиничных номеров 71 Спальни
Партнерская больница METADEE RESORT & VILLAS
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Курортный отель Metadee Phuket расположен вокруг живописного ландшафтного бассейна. К услугам гостей просторные и роскошные номера в тайском стиле с прекрасными кроватями с балдахином и отдельно стоящими ваннами. В отеле есть фитнес-центр, спа-услуги и бар у бассейна.
Из больших номеров с деревянными потолочными балками и собственными террасами открывается вид на тропики или бассейн. Они оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном, диваном и бесплатным Wi-Fi. В некоторых номерах есть частные бассейны и беседки.
Гости могут насладиться расслабляющим тайским массажем или отдохнуть у большого открытого бассейна с гидромассажем. Фитнес-центр с окнами от пола до потолка расположен в тропическом саду.
Ресторан Himmphan, работающий в течение всего дня, идеально подходит для повседневной трапезы из популярных блюд западной и азиатской кухни. Здесь также подают блюда из свежих морепродуктов, а в баре у бассейна можно заказать свежевыжатые соки и коктейли.
Курортный отель Metadee расположен в тихом районе пляжа Ката, всего в 15 минутах езды от ночных заведений на Сои Бангла. К услугам гостей бесплатная парковка и платный трансфер от / до международного аэропорта Пхукета, расположенного в 45 минутах езды.
Удобства / Особенности
- 3-х разовое питание из избранных меню
- Бесплатный трансфер туда и обратно (аэропорт Пхукета)
- Проверка температуры дважды в день
- Бесплатный доступ к WIFI в помещении
- 24/7 Metadee Assistance
- Бесплатный сертификат COVID-19
- Скидка 20% на еду и напитки
- 3 теста на COVID-19 в день прибытия, 5 и 11 день
- Услуги по уборке во время пребывания на 6 и 12 день (1-я уборка после 1-го мазка с отрицательным результатом)
- Ежедневный мониторинг здоровья
- Телемедицина из больницы
Счет
2.8/5
В среднем
На основе 2 отзывы
Если бы вы были гостем в Метади Резорт и Виллы
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 Deluxe Pool Access
Положительные
- Very attentive staff and very professional
It was a very well organised experience made even better by the level of professionalism and expertise of the staff. A very pleasant time
0.7 Access Pool Villa
ПоложительныеОтрицательные
- Ужасная еда, очень плохое обслуживание
У меня был ужасный опыт в metadee Phuket.
Вы платите медсестре, они никогда не проверяют мою температуру
Еда была ужасной, подавалась в пластиковых коробках, как тайская уличная еда - полное позор за такую цену.
В комнате было грязно, матрас не убирали.
Они берут такую крайнюю цену без обслуживания
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