PHUKET TEST & GO

Кассия Пхукет - AQ / ASQ

Phuket
8.7
оценка с
1169
Обновление February 22, 2022
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Cassia Phuket is no longer operating as an ASLQ.

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Cassia была новинкой в 2015 году и открылась с ноября 2015 года. Cassia Phuket гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Отель расположен всего в 25 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с городскими достопримечательностями и развлечениями. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Cassia Phuket стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, магазин подарков / сувениров, доставку продуктов.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный перечень возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая прокат снаряжения для водных видов спорта, частный пляж, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, спа. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Cassia Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

64 Moo 4 Srisoonthorn Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110

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