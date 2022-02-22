Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Кассия Пхукет в приоритетном порядке, и Кассия Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Cassia Phuket is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Cassia была новинкой в 2015 году и открылась с ноября 2015 года. Cassia Phuket гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Отель расположен всего в 25 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с городскими достопримечательностями и развлечениями. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Cassia Phuket стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, магазин подарков / сувениров, доставку продуктов.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный перечень возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая прокат снаряжения для водных видов спорта, частный пляж, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, спа. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Cassia Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.