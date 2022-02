Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Cassia Phuket de manière prioritaire, et Cassia Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Cassia Phuket is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Cassia était tout nouveau en 2015 et ouvert depuis novembre 2015, Cassia Phuket garantit à ses clients un séjour agréable que ce soit à Phuket pour les affaires ou le plaisir. Situé à seulement 25 km du centre-ville, les clients sont bien placés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, Cassia Phuket s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. L'hôtel offre un accès à une vaste gamme de services, dont une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, un service de sécurité 24h / 24, une supérette, une boutique de cadeaux / souvenirs, des livraisons de courses. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer une sensation de confort inégalée. La liste complète des équipements de loisirs est disponible à l'hôtel, y compris la location d'équipement de sports nautiques, plage privée, terrain de golf (à moins de 3 km), piscine extérieure, spa. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le Cassia Phuket est le lieu idéal pour une escapade exaltante et passionnante.

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Cassia Phuket , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Cassia Phuket VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.