Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de De Naka Phuket Villa De Naka Phuket Villa zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Gunstig gelegen in Phuket, is The Naka Phuket Villa een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. Het stadscentrum ligt op slechts 20 km afstand en de luchthaven kan binnen 45 minuten worden bereikt. Niet minder uitzonderlijk is de gemakkelijke toegang van het hotel tot de talloze attracties en bezienswaardigheden van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Om een paar van de faciliteiten van het hotel te noemen, zijn er gratis Wi-Fi in alle kamers, 24-uurs beveiliging, gratis snorkelen en kajakken op ons strand, supermarkt. Het hotel beschikt over 95 prachtig ingerichte gastenvilla's, waarvan vele met lcd-tv, internettoegang, privézwembad, badkuip. Gasten kunnen de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van de privéstrand, fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten). Ontdek een boeiende mix van professionele service en een breed scala aan faciliteiten in The Naka Phuket Villa.

Voorzieningen / functies ETC. Wiwa Restaurant, Heha Kid Club, Main Pool Olympic Size, Meka Sky lounge

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 4.1 /5 Zeer goed Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 0 Uitstekend 1 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk De Naka Phuket Villa , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR De Naka Phuket Villa ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇨🇭 Jackie DIEP Aangekomen 31/10/2021 4.1 One Bedroom Pool Villa Partial Sea View Pluspunten Beautiful hotel, big private pool huge villa.

The staff was amazing know your name and u prefers. You will have your private space there.

Big resort pool. Minpunten U always need a cap to go somewhere because this resort is huge.

The beach was full with plastic things (trash, plastic toys, syringes). We love the hotel and the staff they was so helpful in all concern we have. We would love to come again to this hotel when we come to phuket but please clean the beach!