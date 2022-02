Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Idéalement située à Phuket, The Naka Phuket Villa est une base idéale pour explorer cette ville animée. Le centre-ville est à seulement 20 km et l'aéroport est accessible en 45 minutes. Non moins exceptionnelle est l'accès facile de l'hôtel à la myriade d'attractions et de monuments de la ville. Profitez d'une profusion de services et d'équipements hors pair dans cet hôtel de Phuket. Pour n'en nommer que quelques-unes des installations de l'hôtel, il y a une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, une sécurité 24h / 24, de la plongée avec tuba et du kayak sur notre plage, une supérette. L'hôtel comprend 95 villas magnifiquement aménagées, dont beaucoup sont équipées de télévision écran LCD, accès internet, piscine privée, baignoire. Tout au long de la journée, les clients peuvent profiter de l'atmosphère relaxante de la plage privée, du centre de fitness, du sauna, de la piscine extérieure. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités à The Naka Phuket Villa.

Commodités / caractéristiques ETC. Wiwa Restaurant, Heha Kid Club, Main Pool Olympic Size, Meka Sky lounge

But 4.1 /5 Très bien Basé sur 1 revoir

🇨🇭 Jackie DIEP Arrivé le 31/10/2021 4.1 One Bedroom Pool Villa Partial Sea View Positifs Beautiful hotel, big private pool huge villa.

The staff was amazing know your name and u prefers. You will have your private space there.

Big resort pool. Négatifs U always need a cap to go somewhere because this resort is huge.

The beach was full with plastic things (trash, plastic toys, syringes). We love the hotel and the staff they was so helpful in all concern we have. We would love to come again to this hotel when we come to phuket but please clean the beach!