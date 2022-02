Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Goed gelegen in Kamala, is het Hyatt Regency Phuket Resort het ideale vertrekpunt voor excursies in Phuket. Dit 5-sterrenhotel ligt op slechts 28 kilometer afstand en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. De faciliteiten en diensten die door Hyatt Regency Phuket Resort worden geboden, garanderen een plezierig verblijf voor gasten. Het hotel biedt een restaurant, een stomerijservice, rondleidingen, een businesscentrum en parkeerservice om de gasten van het grootste comfort te voorzien. Het hotel biedt een pendeldienst naar het openbare hoofdstrand van Kamala, dat zeer dicht bij het strand ligt. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. Het fitnesscentrum, het buitenzwembad, de spa en de kinderclub van het hotel zijn ideale plekken om te ontspannen na een drukke dag. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is het Hyatt Regency Phuket Resort de perfecte keuze.

