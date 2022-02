Paresa Resort Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Paresa Resort Phuket Paresa Resort Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m² ฿98,034 - 7 Day Sandbox ฿82,395 - 5 Day Test & Go ฿66,056 - 4 Day Test & Go ฿36,878 - 2 Day Test & Go ฿19,139 - 1st Day Test & Go ฿19,139 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m² ฿127,356 - 7 Day Sandbox ฿106,830 - 5 Day Test & Go ฿85,604 - 4 Day Test & Go ฿46,652 - 2 Day Test & Go ฿24,026 - 1st Day Test & Go ฿24,026 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m² ฿121,482 - 7 Day Sandbox ฿101,935 - 5 Day Test & Go ฿81,688 - 4 Day Test & Go ฿44,694 - 2 Day Test & Go ฿23,047 - 1st Day Test & Go ฿23,047 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 4 Adults, 3 Children, 2 Infants Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m² ฿182,490 - 7 Day Sandbox ฿152,775 - 5 Day Test & Go ฿122,760 - 4 Day Test & Go ฿65,430 - 2 Day Test & Go ฿33,615 - 1st Day Test & Go ฿33,615 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Familie suites

Fitness toegestaan

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m² ฿151,302 - 7 Day Sandbox ฿126,785 - 5 Day Test & Go ฿101,568 - 4 Day Test & Go ฿54,634 - 2 Day Test & Go ฿28,017 - 1st Day Test & Go ฿28,017 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Woonkamer

Magnetron

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte

Paresa Resort, "Heaven of all Heavens", is een werkelijk uniek luxe resort in de stijl van een schuilplaats, gelegen aan de zijkant van een klif en omgeven door weelderig tropisch bos aan de kustweg "Millionaires Mile" tussen Patong en Kamala. De adembenemende locatie gaat gepaard met een ononderbroken uitzicht op de Andamanse zee, een begeerd restaurant met Michelin Plate dat echte internationale en authentieke Thaise gerechten serveert, een bekroonde spa en persoonlijke, op maat gemaakte ervaringen aangeboden door onze Angels. Alle suites en villa's hebben een eigen overloopzwembad dat direct uitkijkt op de oceaan en maximaal 4 slaapkamereenheden biedt. Uniek, onafhankelijk en biedt de ultieme ontspanning met een ongeëvenaard uitzicht op zee en de zonsondergang. SUITES, VILLA'S & RESIDENCES 42 luxe en elegant ingerichte eenheden, elk met privacy en weids uitzicht op de Andamanse zee. Alle kamers beschikken over superkingsize bedden, balkons, privézwembaden en ruime badkamers. • 18 suites met oceaanzwembad • 5 Spa-zwembadsuites • 7 Cliff Pool Villa's • 6 Ocean Pool Suites met 2 Slaapkamers • 6 Grand Residence-zwembadvilla's WIJN & DINE TALUNG THAI: een spectaculair uitzicht op de oceaan, lokaal geproduceerde ingrediënten en inventieve Thaise en internationale chef-koks zorgen voor onvergetelijke culinaire momenten in ons door Michelin erkende restaurant. INFINITY POOL BAR: Bij het grote zoutwaterzwembad voor een lichte lunch, snacks en rustgevende drankjes. IN-VILLA EETKAMER: Geniet van maximale privacy op uw privéterras met een BBQ of geselecteerde gerechten uit de keuken. RECEPT: Onze kookschool biedt lessen en instructie onder leiding van de gepassioneerde chef-kok van het resort. DE SPA VAN PARESA Een hemels heiligdom met uitzicht op de zee met geïnspireerde Thaise oude geneeskrachtige en ontspannende behandelingen.

Voorzieningen / functies 24-uursservice

Privéjachten beschikbaar voor charter

Met glasvezel verlicht oneindig zwembad

Energievijver met rozenkwarts

Wi-Fi internet in het hele resort

IDD Telephone

De spa van Paresa

Sportschool

Recept - Kookschool voor culinaire kunsten

The Andaman Gallery – Bibliotheek, bordspellen en souvenirwinkel

Vergaderzaal

Trouw- en evenementenplanners

Gratis pendeldienst naar Kamala

Was/stomerij

Alle gangbare creditcards geaccepteerd

Deviezen

Op oproep dokter

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Paresa Resort Phuket , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Paresa Resort Phuket ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.

Hotel Offer Brochure