Günstig in Phuket gelegen, ist The Naka Phuket Villa ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Das Stadtzentrum ist nur 20 km entfernt und der Flughafen kann in 45 Minuten erreicht werden. Nicht weniger außergewöhnlich ist der einfache Zugang des Hotels zu den unzähligen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es kostenloses WLAN in allen Zimmern, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, kostenloses Schnorcheln und Kajakfahren an unserem Strand, einen Minimarkt. Das Hotel bietet 95 wunderschön eingerichtete Gästevillen, von denen viele mit LCD-Fernseher, Internetzugang, privatem Pool und Badewanne ausgestattet sind. Den ganzen Tag über können die Gäste die entspannende Atmosphäre des Privatstrandes, des Fitnesscenters, der Sauna und des Außenpools genießen. Entdecken Sie in der Naka Phuket Villa eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette von Annehmlichkeiten.

Ausstattung / Ausstattung ETC. Wiwa Restaurant, Heha Kid Club, Main Pool Olympic Size, Meka Sky lounge

Ergebnis 4.1 /5 Sehr gut Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 0 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich 🇨🇭 Jackie DIEP Angekommen am 31/10/2021 4.1 One Bedroom Pool Villa Partial Sea View Positiv Beautiful hotel, big private pool huge villa.

The staff was amazing know your name and u prefers. You will have your private space there.

Big resort pool. Negative U always need a cap to go somewhere because this resort is huge.

The beach was full with plastic things (trash, plastic toys, syringes). We love the hotel and the staff they was so helpful in all concern we have. We would love to come again to this hotel when we come to phuket but please clean the beach!